ممثل ملك البحرين وعيسى بن سلمان يصلان جدة

شارك عبر واتساب

جدة – واس

وصل إلى جدة أمس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين ، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، وذلك لأداء واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز ال سعود ــ رحمه الله ــ .

وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.