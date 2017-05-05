ممرات المشاة ترفع نسبة ممارسي الرياضة بمكة

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

حظيت الرياضة بنصيب وافر في رؤية المملكة 2030 إذ شددت الرؤية على ضرورة رفع معدل ممارستها ليصل الى 40% وبما يشير الى ضرورة وعي المجتمع السعودي بأهمية الرياضة وربطها بالصحة من خلال توفير البيئة المناسبة وتوصيل مفهوم ان الرياضة للجميع ،

وليكون سلوكا راسخا بين المواطنين ، حيث كان من أهم أهداف الرؤية رفع 7 ممارسي الرياضة والعمل على زيادة وتوفير الفرص لممارسة الانشطة الرياضية واقامة المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية لإتاحة الفرصة للجميع بممارسة رياضتهم المفضلة في بيئة مثالية ، بما يؤكد أن النمط الصحي والمتوازن يعد من أهم مقومات جودة الحياة .

وأوضح معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، أنه تم تهيئة جميع الممرات لتصبح أنموذجا للمضمار الرياضي الأنيق الذي يساعد على الممارسة المستمرة للرياضة في أجواء صحية بعيدة عن المعوقات والرتابة ،

مشيرا إلى أن هذه المرافق تهدف الى تحسين أنماط الحياة ورفع المستوى الصحي واللياقة البدنية ومكافحة السمنة ، وتساهم في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط اجتماعي تفاعلي إيجابي يتيح العيش في بيئة حيوية جاذبة توفر مستوى عالي من جودة الحياة .

وقد أنشأت الأمانة طرق وممرات ممارسة رياضة المشي بعد دراسات ميدانية مستفيضة لاختيار وتحديد أماكن إقامة مثل هذه المشاريع ، وتم تجهيزها وإعدادها بأسلوب عصري، بعد عزلها عن الطرق الرئيسة وتوفير مقاعد للجلوس وإضاءة مناسبة وتزيين الممرات بالأشجار والأزهار،

بحيث تكون مناسبة ومهيأة في كل الأوقات ، وهي مزوده بالأجهزة الرياضية المتنوعة وألعاب الأطفال المختلفة بالإضافة الى الكراسي وأعمدة الإنارة ذات الاشكال الجمالية الفريدة ، والتي كان لها أثراً طيباً ولاقت إستحساناً كبيراً من المواطنين والأهالي وسكان الأحياء المختلفة والمخططات.

ويبلغ عدد ممرات المشاه المهيأة في مكة المكرمة (13) ممر للمشاة في مواقع مختلفة بشمال وجنوب وشرق وغرب مكة المكرمة وبمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 60 ألف مترمربع وتبلغ أطوالها الإجمالية حوالي (15) كيلو متر .

كما نفذت الامانه طريق المشاة بمشعر عرفات والذي تم تصميمه وفق احدث الطرز الفنية والاشكال الجماليه ليشكل متنفسا للاهالي اضافة الى كونه طريقا رئيسيا يربط مشعري عرفات ومزدلفة ووصولا الى مشعر منى ثم الى مكة المكرمة خلال فترة موسم الحج ، وسيكون عند اكتماله بإذن الله الممر الأطول للمشاه على مستوى العالم .