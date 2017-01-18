مناديل (مشوار) راعيا جديدا للاتفاق

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الدمام- البلاد

وقع نادي الاتفاق والشركة السعودية لصناعة الورق، عقد رعاية لإنتاج مناديل “مشوار” بشعار وألوان النادي، ولتصبح بموجبه مناديل “مشوار” راعياً مشاركاً من بين رعاة النادي، تحت مسمى مناديل الورق الرسمية لنادي الاتفاق.

ومثل نادي الاتفاق في توقيع العقد الأمين العام للنادي إبراهيم القاسم، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق طلال البنعلي، فيما مثل الشركة السعودية لصناعة الورق الرئيس التنفيذي المكلف عبدالرحمن العتيبي، ومدير عام التسويق أحمد العزوني، ومدير عام الشركة السعودية لتحويل الورق فراس الصايغ.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية لصناعة الورق عبدالرحمن العتيبي أن اختيار الشركة لنادي الاتفاق يأتي لمكانة النادي وتاريخه وجماهيريته التي من شأنها تعزيز النجاح المأمول، لافتاً إلى أن الرؤية الاستثمارية التي يتمتع بها مجلس إدارة النادي قد سهل الوصول إلى اتفاقية التعاون بين الجانبين.

وذكر العتيبي: “ثقتنا كبيرة في بلوغ أهدافنا من هذه الشراكة فالاتفاق بما يتمتع به من شعبية وجماهيريه ومناديل “مشوار” بما تمثل من علامة تجارية رائدة، وما تتميز به من جودة سيسهم بشكل كبير في تحقيق ما نصبو إليه”.