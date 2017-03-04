مناطق جنوب محافظة الرس تكتسي بالمسطحات الخضراء والزهور

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اكتست أراضي مناطق جنوب محافظة الرس بالزهور والأعشاب الخضراء.

ومن هذه الأراضي ” فيضة الشامي ” التي تتميز بخضرتها هذه الأيام ويحيط بها سياج حديدي للحفاظ على النباتات والأعشاب التي أكتست مسطحاتها.

وتقع الفيضة بجبال أمره على طريق جنوب الرس وتبعد عنها 63 كيلو متراً .

كما تعد “فيضة بلدة سلام ” من الأماكن الربيعية التي تشتهر بالنباتات الخضراء.

أما منطقة “جبلة” فتشتهر بتضاريسها الصخرية والجبلية وتقع جنوب شرق محافظة الرس وتبعد عنها 140 كيلومترا تقريباً قرب مركز الجمش.

كما تشتهر “جبلة ” بجمال الطبيعة والصور الخلابة التي ترسمها الأشجار.

التي تنحدر من الجبال والشعاب وشهدت هطولاً للأمطار خلال الأيام الماضية.