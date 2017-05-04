مناقشة الظواهر السلبية ومكافحة الجريمة في المناطق

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الرياض- واس

ترأس معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم, في الرياض أمس الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وكلاء إمارات المناطق لهذا العام, بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق العميد محمد بن علي الهبدان .

وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات، من أبرزها الظواهر السلبية في المجتمع السعودي وسبل معالجتها، واستخدام التقنية الحديثة في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية لكل منطقة، لتنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل .

كما استعرض المجتمعون بعض التقارير الدورية عن سير العمل في إمارات المناطق، وإعداد مشروع التوصيات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع السنوي الرابع والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق الذي سينعقد قريباً – بإذن الله – .