مناقشة تعزيز الأمن السيبراني في المملكة

الرياض- واس

أقامت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مدينة الرياض ورشة عمل للحالة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة وأهم المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، بحضور أكثر من مئتي جهة حكومية وحيوية وخاصة.

وناقشت الورشة أبرز التحديات والتهديدات السيبرانية وآليات التعامل معها وطرق الوقاية منها، ورفع جاهزية الجهات للاستعداد بشكل أفضل لتعزيز أمنها السيبراني، وإرشادات وتوصيات حول الحماية من تلك التهديدات.

كما تم خلال الجلسات استعراض الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، ومبادرات الهيئة في مجال بناء القدرات الوطنية، كمبادرة الابتعاث ومبادرة CyberPro للتدريب، إضافة إلى استعراض الإطار الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية.

تأتي إقامة ورشة العمل ضمن برنامج الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدائم للشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والحيوية حيث تسعى الهيئة إلى رفع مستوى الوعي والجاهزية والنضج ومشاركة المعلومات في مجال الحماية من التهديدات السيبرانية على المستوى الوطني. مما يذكر أنه سيتم قريباً إقامة هذه الورشة في مناطق أخرى في المملكة في كل من جدة والمنطقة الشرقية.