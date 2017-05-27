العدد 21947 27 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مناقشة متطلبات وتدابير السلامة بالحرم المكي

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مناقشة متطلبات وتدابير السلامة بالحرم المكي
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مكة المكرمة – احمد الاحمدي
عقد عقب صلاة الجمعة أمس اجتماع حضره معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم واللواء سالم بن مرزوق المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة والعميد على بن خضران المنتشري مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ومسؤولو السلامة بالدفاع المدني والرئاسة العامة واللجنة الفنية الخاصة بمشروع توسعة المسجد الحرام ومقاولو المشروع تم فيه مناقشة متطلبات وتدابير السلامة والاطفاء بالحرم المكي الشريف والتوسعة المباركة والاستعداد والجاهزية في شهر رمضان المبارك .وأعقب الاجتماع جولة ميدانية لانحاء المسجد الحرام وتوسعته ومشاهدة تجارب عملية متنوعة على بعض الأنظمة .واكد الجميع على رفع كافة درجات الاستعداد وتسخير الإمكانات وتنفيذ البرامج والخطط المعدة مسبقا لما فيه خدمة قاصدي بيت الله الحرام جنبا إلى جنب مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

التصنيف: محليات

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