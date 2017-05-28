مناقشة مسارات جامعة طيبة

المدينة المنورة -جازي الشريف

رعى مدير جامعة طيبة الدكتور الدكتور عبد العزيز السراني امس ورشة عمل بعنوان ” مسارات إدارية ومالية 360″ والتي نظمتها عمادة التطوير الجامعة، وحضرها أكثر من 40 قيادي من كليات وإدارات الجامعة.

وهدفت الورشة إلى تحديد نماذج القطاعات المالية، وتحديد الممارسات الخاطئة والأساليب النظامية لتفاديها، وتعبئة نماذج القطاعات المالية للممارسين، وقدم خمسة قيادين إداريين أوراق عمل خلال الورشة، حيث تعلق المحور الأول حول العقود والمشتريات، والمحور الثاني حول التخطيط والميزانية والمتابعة، ثم المحور الثالث التي توسع في محور المالية، وأما المحور الرابع فكان حول الموارد الذاتية، وآخر محور كان يتعلق بالرقابة المالية.

وقال مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني خلال كلمة ألقاها خلال الورشة إن المكاسب التي تنشدها الجامعة من تنظيم الورشة هو التطوير أداء العمل، والارتقاء إلى أعلى مستويات الجودة، وأن الطرق المتعددة التي تستخدمها الجامعة لتنظيم الجو العام للعمل وفعالياته وتقسيم المهام تعزز من تركيز الجامعة على التطوير الإداريين وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف معاليه أن الأعمال والمهام في الجامعة مصممة بشكل رئيسي على أساس وظائف العمل وأهدافه، ويعمل أعضاء هيئة التدريس والموظفون بشكل متعاون ليضمنوا تحقيق الأولويات الاستراتيجية للجامعة وتلبية حاجات الطلبة، كما يتم تحديد مناصب أعضاء هيئة التدريس بشكل يتوافق مع إطار العمل وتقسيم كمية العمل في الوحدات بشكل يشمل الفعاليات التدريسية وغير التدريسية.

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