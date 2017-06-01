منال الشريف مديرة تحرير في مؤسسة البلاد

جدة – البلاد

باشرت الزميلة منال فيصل الهجاري الشريف كمديرة تحرير بمؤسسة البلاد للصحافة والنشر, وتعد الزميلة منال من القدرات الصحفية المتميزة.

وهي حاصلة على بكالوريوس دراسات إسلامية من جامعة الملك عبد العزيز, ودبلوماً في إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية من جامعة نورث ويسترن بشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية, وحاصلة على دبلوم كتابة التحقيق الصحفي من جريدة النهار اللبنانية.

وتعد منال الشريف أول صحافية سعودية تتدرب في برنامج هيئة الأمم المتحدة عام 2001م ,كما عملت في عدد من المطبوعات المحلية ولمدة 20 عاماً في كل من: الاقتصادية، الوطن، المدينة، وكان آخرها مديرة الإصدارات الخاصة بمؤسسة عكاظ. تمنياتنا للزميلة القديرة بالتوفيق.

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