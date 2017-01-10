مناهل رئيسا لتنفيذي سيدات الأعمال بالشرقية وشعاع نائبا

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الدمام-حمودالزهراني

أعاد المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية انتخاب عضو مجلس الإدارة مناهل بنت عبدالله الحمدان رئيسا للمجلس، وشعاع الدحيلان نائبة للرئيس، وذلك خلال أول اجتماع للمجلس للعام الجاري الذي عقد أمس الأول الأحد بمقر الغرفة الرئيس.

وناقش الأعضاء خطة المجلس للعام الجاري 2017، والتي تضمنت في بنودها أهم اللقاءات والفعاليات التي تناقش أبرز المواضيع والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال النسوي في المنطقة.

ويتبنى المجلس مشروع تطوير القيادات النسائية لإدارة أعمالهن الخاصة، وثرواتهن بشكل احترافي، والعمل على رفع مستوى وعي سيدات الأعمال بالجوانب الاقتصادية وإبقاءهن على اطلاع دائم بالتطورات المتعلقة بعمل المرأة، ودراسة المشاكل والصعوبات التي تواجهها سيدات الأعمال في قطاع الأعمال، واقتراح الحلول المناسبة لها والعمل على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإيصال تلك الحلول، والعمل على تنفيذها بما يتناسب مع الظروف المتاحة، واقتراح سبل تطوير أداء منشآت قطاع الأعمال النسائي والارتقاء بمستواها، وتقديم الاستشارات والتوصيات في مختلف الموضوعات التي تهم قطاع الأعمال النسوي.

وأكد تقرير صادر عن المجلس يغطي أنشطته خلال عام 2016م بأن من ضمن أنشطته دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجهها سيدات الأعمال في قطاع الأعمال واقتراح الحلول المناسبة لها، والعمل على رفعها للجهات المعنية عن طريق الغرفة.. واقتراح سبل تطوير أداء منشآت قطاع الأعمال النسائي والارتقاء بمستواها، ومناقشة الموضوعات المحالة للمجلس من مجلس إدارة الغرفة أو الأمانة العامة، أو اللجان الوطنية، وتكون توصيات المجلس بشأنها استشارية.. ومن أجل هذا الغرض عقد المجلس 19 اجتماعا منها 9 اجتماعات رئيسية، و10 اجتماعات لأربع فرق عمل منبثقة من المجلس.

يذكر أن المجلس يقدم عدة برامج هي : برنامج (اعرفي حقوقك) الذي يعنى بتوعية السيدات بحقوقهم في مجال الأعمال، ويتم من خلال البرنامج الالتقاء مع مختصين في مجال القانون، ويتم مناقش الموضوعات التي تهم السيدات بشكل متخصص؛ كحقوق السيدات في الشركات العائلية، وبنود العقود والتفاوض والوكالة وغيرها.

كما يقدم برنامج (تطوير الأعمال) الذي يعمل على تفعيل التواصل بين سيدات الأعمال ذوات الأنشطة المكملة لبعض لتطوير انشطتهم التجارية، واطلاع السيدات على مستجدات الأعمال والأنشطة المختلفة والوسائل الجديدة، كما يعقد المجلس (برنامج تمكين) الذي يعنى بدراسة المشاكل والصعوبات التي تواجهها سيدات الأعمال.