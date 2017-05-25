مناورات جوية واسعة بمشاركة الناتو في فنلندا

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عواصم- وكالات

انطلقت في إقليم لابي بشمال فنلندا تدريبات Arctic Challenge Exercise الجوية الكبيرة بمشاركة طيران الناتو وتستمر أسبوعين.

وتعد تدريبات ACE التي يجري تنظيمها للمرة الثالثة، من أضخم التدريبات الجوية العسكرية في أوروبا، لكنها المرة الأولى التي تتولى فيها فنلندا الإشراف على تنظيمها وإجرائها بدعم من السويد والنرويج وبمشاركة عدد من دول الناتو، وفقا لقوات الدفاع الفنلندية.

وتشارك في التدريبات أكثر من 100 طائرة، بما فيها طائرات عسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، وهولندا، وبلجيكا وكندا.

وستجري المناورات بمشاركة مقاتلات، وطائرات التزود بالوقود، وطائرات “أواكس” (أنظمة الإنذار المبكر والتحكم)، ومروحيات الإنقاذ وستتم التحليقات في أجواء المناطق الشمالية من فنلندا والسويد والنرويج.