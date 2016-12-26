منتجات إسكانية للمواطنين في جميع المناطق

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الرياض – البلاد

قال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل: إن ميزانية 2017 تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين، موزعة على جميع مناطق المملكة .

وأضاف الحقيل: إن الميزانية العامة للدولة للعام القادم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة مختلف التحديات. وأشار إلى البرامج التي تعمل عليها الوزارة مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، لتمويل المستفيدين لشراء وحدات سكنية، على أن تقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن بعض الفئات، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك.

في غضون ذلك، أوضح رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن هناك طروحات هامة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري في المملكة، ومُحفزات ومبادرات تُطرح وأهداف استراتيجية نحو تطوير البنية التحتية، ورفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل من 47% إلى 52%، تؤسس جميعها لقطاع عقاري مُغاير،

يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأكبر، مما يدفعنا إلى تحديد متطلباتنا وفقًا للخيارات الوطنية الجديدة، ويأتي هذا اللقاء لاستشعار المستجدات وقراءة التحديات وإبداء الآراء فيما يُطرح من مبادرات وبرامج وحلول؛ من شأنها تعزيز البيئة العقارية في المنطقة.

من جهته كشف رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية خالد بارشيد ، عن أن القطاع العقاري في المملكة حقق إنجازات كبيرة على مستوى البيع؛ حيث سجل إجمالي المبيعات في المزادات العقارية أكثر من 5,9 مليار ريال.