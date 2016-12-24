(منتجون 4) ينطلق برعاية أمير الرياض

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الرياض ــ البلاد

ينطلق يوم الثلاثاء القادم بمدينة الرياض معرض المستثمرات من المنزل “منتجون 4” الذي تنظمه غرفة الرياض في الفترة من 27 ديسمبر الجاري، حتى الثاني من يناير المقبل”، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أحمد بن سليمان الراجحي، برعاية أمير المنطقة الرياض للمعرض، واعتبرها بمثابة دعم وتشجيع، مؤكدًا أن هذه الرعاية ستعطي دفعة وفاعلية للمعرض، وتعزز نجاحه بما يحقق مردودًا كبيرًا، ينعكس إيجابيًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وقال الراجحي: إن “منتجون” يهدف إلى خلق فرص استثمارية تبدأ صغيرة، وتنطلق حتى تنمو بشكل يضمن لها الاستمرارية والنجاح، وهو ما يتوافق وينسجم مع أهداف رؤية المملكة المستقبلية 2030.

وأشار الراجحي إلى أن الغرفة تتكفل بتكاليف المعرض دعمًا للمستثمرات من المنزل، وتشجيعًا لمشروعاتهن؛ للمزيد من الاستقرار والنمو، وفتح الأسواق أمامها.