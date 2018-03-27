منتخبنا الأولمبي يتعادل مع نظيره المصري

جدة- البلاد

تعادل منتخبنا الأولمبي مع منتخب مصر الأولمبي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما وديًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ختام معسكر المنتخب الأولمبي الذي بدأ منذ التاسع عشر من شهر مارس الجاري، تحضيرًا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2018.جاء هدف المنتخب الأولمبي عن طريق نواف الحبشي في الدقيقة 43 من شوط المباراة الأول.وشهد اللقاء متابعة القنصل المصري العام بجدة الأستاذ حازم رمضان، إذ قدم له عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على المنتخبات السنية حمزة إدريس درعًا تذكاريًا وقميص المنتخب. فيما قدم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري رئيس بعثة المنتخب محمد أبو الوفا درعًا تذكاريًا للمشرف العام حمزة إدريس. من جانبه بيّن المدير الفني للمنتخب سعد الشهري أن المعسكر حقق ما نسبته ثمانون بالمئة مما يطمح له الجهاز الفني، مؤكدًا حاجة المنتخب لمثل هذه التجارب الودية التي تكسب اللاعبين احتكاكًا فنيًا على مستوىً عالٍ. وشدّد الشهري على أهمية دور الأندية في تجهيز اللاعبين للمنتخب بشكل أكبر مما يعود بالنفع بشكل أكبر على المنتخبات الوطنية.