منتخبنا الوطني يتعادل مع الأردن وديا

عمان- وكالات

تعادل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مع مضيفه الأردني، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “الملك عبدالله الثاني” مساء أمس. انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وانتظر “الأخضر” حتى الدقيقة 59 من عمر المباراة، لهز شباك المنتخب الأردني عن طريق فهد المولد، الذي سجل فور نزوله بديلا لزميله عبدالعزيز البيشي. وأدرك المنتخب الأردني التعادل بواسطة اللاعب أحمد سامر في الدقيقة 70. جاءت تلك المباراة في ختام معسكر “الأخضر”، في المرحلة الثالثة من برنامج الاستعداد للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من: محمد العويس وحسين عبدالغني وعمر هوساوي وعلي البليهي ومحمد البريك وعبدالله عطيف وحسين المقهوي وسلمان الفرج وهتان باهبري وعبدالعزيز البيشي وهارون كمارا. يذكر أن المنتخب الوطني حقق فوزا على ضيفه اليمني مساء الجمعة الماضي، بهدف دون رد في أولى تجاربه الودية بالمرحلة الثالثة من الاستعداد للبطولة الآسيوية.