منتخبنا الوطني يصل لعمّان لملاقاة نظيره الأردني

الدمام- حمود الزهراني

استأنف المنتخب الوطني تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن وديًا في العاصمة عمان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019، وذلك بعد فراغه من لقاء اليمن الودي.

وأجرى “الأخضر” حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي، الذي عمد إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام اليمن، فيما خضع بقية اللاعبين إلى تدريبات اعتيادية بدأت بالجري حول الملعب، ثم تدريبات الإحماء، قبل أن يخصص بيتزي حصة للتدريب على التمرير بمختلف السرعات.

من جانبه، واصل سالم الدوسري وسلطان الغنام تمارينهما التأهيلية الخاصة برفقة الجهاز الطبي، بعد أن استبعدهما بيتزي من السفر للأردن،

وكشفت الفحوصات التي أجريت لمدافع المنتخب الوطني الأول ياسر الشهراني، عن تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرض لها في المواجهة الودية التي جمعت منتخبنا الوطني بنظيره اليمني.

وقد وصلت بعثة منتخبنا الوطني للعاصمة الأردنية عمان في ساعة متأخرة من مساء أمس، تحضيرا للقاء الودي الذي سيجمع المنتخبين غدا الثلاثاء ضمن استعدادتهما لكأس الأمم الآسيوية بالإمارات.