منتخبنا الوطني يكثف تحضيراته للسامبا البرازيلية

الرياض- البلاد

واصل منتخبنا الوطني تدريباته تحضيرا للقاء السامبا غدا الجمعة، ومن المقرر أن يعقد المدير الفني للمنتخب، خوان أنطونيو بيتزي مؤتمرًا صحفيًا اليوم، بقاعة المؤتمرات في ملعب جامعة الملك سعود، وذلك للحديث حول استعداد الأخضر لمواجهة منتخب البرازيل.

من ناحية أخرى، أكد لاعب منتخبنا الوطني حسين المقهوي على إيجابية المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الوطني في الدورة الرباعية، مشيرًا إلى قوة مستوى المنتخبات المميزة بوجود قطبي كرة القدم في العالم.

وستعود عليهم بالنفع في برنامج الإعداد لكأس أمم آسيا. في حين أوضح لاعب وسط المنتخب الوطني الأول هتان باهبري أن الهدف المرجو من خوض المنتخب لمباريات ذات عيار فني عالٍ في بطولة “سوبر كلاسيكو” هو تحقيق الفائدة الفنية،

مشيرًا إلى أن الاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة ذات مستويات فنية عالية تعد فرصة للوقوف على كافة الأمور الفنية في الملعب، إضافة إلى كونها تحضيرا مميزا لبطولة مهمة مثل كأس أمم آسيا.

وقد واصل لاعب خط وسط المنتخب الوطني الأول عبدالعزيز الجبرين تدريباته الخاصة برفقة الجهاز الطبي، في إطار تجهيزه إثر شعوره بآلام في العضلة الضامة.