منتخبنا للفروسية يتصدر الجولة الأولى والوصافة للرياضات الإلكترونية

الرياض ـ البلاد

حقق فرسـان منتخبنا صدارة الجولة الأولى من مسابقة “قفز الحواجز” للفرق و الفردي في أول أيام منافسات الفروسية بدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي تحتضنها العاصمة الإندونيسية جاكرتا .

واحتل الفارس رمزي الدهامي صدارة ترتيب منافسات الفردي بدون أخطاء ، فيما جاء الفارس خالد المبطي ثانياً وزميله خالد العيـد خامساً وعبدالله الشربتلي في المركز 14 . وفي منـافسات الفرق تصدر منتخبنا للفروسيـة قائمة ترتيب الجولة الأولى بفارق كبير عن أقرب منافسيه بـ 1.90 نقطة .

وستُلعب اليوم الجولة الختامية من منافسات الفرق ، كما تقام أيضاً الجولة الثانية والمؤهلة للجولة النهائية لمنافسات الفردي التي تختتم الخميس المقبل

من جهة أخرى تأهل العـداء السعـودي أحمد خضـر لنهائي سبـاق 110م حواجز بعد أن حل في المركز الأول في الترتيب العام لتصفيات السباق الذي شارك فيه 18 عداء بزمن 13.16 ثانية .

وسيتواجد “خضر” في نهائي السباق غداً عند الساعة 02:35 ظهراً بتوقيت السعـودية ، وفي نهـائي سبـاق 3000م موانع حل العداء علي العمري في المركز السـابع بزمن 08:38.29 دقيقـة .

كما حل منتخبنا للرياضات الإلكترونية في وصافة المجموعة الثانية في لعبة “ليج اوف ليجين” بعد أن حقق نقطتين من فوزه على أندونيسيـا وباكستـان ، فيما خسر من تايبيه الصينية وسيواجه غداً نفس المنتخبات في دور “الإيـاب” .

وغادر ممثلو الأخضـر في لعبة “كلاش رويال” من الدورة عقب الخسـارة من الهند بثلاث جولات في مواجهتين ، بينما حققوا انتصـاراً وحيداً على كازاخستـان بثلاث جولات .

من جهة أخرى تنطلق اليوم منافسات “البريدج” للزوجي ، ويشارك ممثلو المنتخب السعودي بفريقين ويمثل الفريق الأول عمر باجنيد و عبدالحكيم سحاب ، فيما يمثل الفريق الثاني إبراهيم الأهدل وحسام سلوت في كرة المـاء .

ويواجة منتخبنا لكرة المـاء نظيره منتخب الصين في إطـار الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثـانية عند الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت السعـودية .

ويدخل أخضـر الماء اللقاء بعد ضمان تأهله لدور الـ 16 عقب فوزه على هونج كونج و تعادله مع اندونيسيا في الجولتين الأولى والثانية.