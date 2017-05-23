منتخبنا يتدرب في الغابات استعدادًا للكنغر

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المنسق الإعلامي- فهد السليم

أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم،أمس حصة تدريبية في الغابة المجاورة، لمقر معسكر المنتخب المقام في فرانكفورت، ضمن الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لمواجهة أستراليا، في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المهلة لمونديال روسيا 2018. بدأت الحصة التدريبية بالجري الحر في أرجاء الحديقة المجاورة للفندق، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.وكان الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عقد اجتماعاً بلاعبيه بعد نهاية مران الأمس. وشرح مارفيك للاعبي (الأخضر) برنامج الفريق خلال فترة تواجده في فرانكفورت، وكشف عن الأهداف، التي يسعى لتحقيقها من المعسكر. وأكد المدرب الهولندي ثقته في اللاعبين، على تحقيق الأهداف المنشودة، قبل استئناف التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018. يذكر أن منتخبنا الوطني يواجه مضيفه الأسترالي، في الثامن من شهر يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية.