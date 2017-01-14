منتخبنا يختتم تحضيراته لودية كمبوديا اليوم..وإصابة المسيليم

أبو ظبي ـ المنسق الإعلامي : فهد السليم

تصوير : يزيد الضويحي

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم ثاني مواجهاته الودية في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي” أمام منتخب كمبوديا على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي وذلك عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

و تأتي هذه المواجهة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

يذكر بأن اللجنة المنظمة للمواجهة ستطرح تذاكر المواجهة مبكراً عند نقاط البيع الخاصة باستاد مدينة زايد الرياضية .

وكان منتخبنا قد واصل تدريباته أمس بحصة تدريبية مسائية على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي ركز من خلالها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك على الجوانب التكتيكية

و بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع بعدها تمرين التمرير ليعمد بعدها السيد بيرت فان مارفيك على تقسيم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب و اختتمت الحصة التدريبية بتمرين الكرات الثابتة من اتجاهات مختلفة نحو المرمى .

وعلى صعيد متصل واصل اللاعب ياسر المسيليم التمارين الخاصة به في النادي الصحي.