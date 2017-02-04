منتدى التعاون العربي الروسي يدين الإرهاب والاستيطان

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أبوظبي – وكالات

أكد منتدى التعاون العربي الروسي في دورته الرابعة الذي استضافته أبوظبي ضرورة تعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية في إطار احترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية .

كما أكد المنتدى في بيانه الختامي،الخميس، الالتزام بالسلام العادل والشامل بمنطقة الشرق الأوسط على أساس رؤية حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي.

وشدد البيان على إدانة الإرهاب بأشكاله ومظاهره وضرورة مكافحته بكل الوسائل بطريقة حاسمة ، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

واستعرض الوزراء – وفق ما جاء في البيان – نتائج الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الروسي التي عقدت في موسكو في 26 فبراير من العام الماضي ، وخطة العمل التي تهدف إلى تنفيذ مبادئ المنتدى وأهدافه ، مؤكدين أهمية الحوار والتعاون القائمين بين الجانبين.

كما ناقشوا، آخر التطورات في الشرق الأوسط والمنطقة برمتها وعددًا من القضايا الدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالقضايا السياسية، والاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية لتعزيز الروابط والتعاون وبناء شراكة حقيقية بين الجانبين.

واتفق المجتمعون – وفق البيان – على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالشأن الإقليمي والدولي والشأن الاقتصادي والاجتماعي.