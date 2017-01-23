منتدى الرياض الاقتصادي يناقش في الشرقية (رؤية 2030)

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الدمام-حمودالزهراني

عقد منتدى الرياض الاقتصادي بالتعاون مع غرفة الشرقية بمقر غرفة الشرقية الرئيس بالدمام، حلقة النقاش الثانية لدراسة (دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030).

وتعلن نتائج الحلقة التي شهدت حضور رئيس الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان، والأمين العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، نتائجها وتوصياتها خلال فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى في نوفمبر 2017م.

واستعرضت حلقة النقاش التي حضرها (74) مشاركاً من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي وبموضوع الدراسة ورجال الأعمال والأكاديميين ومنسوبي القطاع العام، منهجية الدراسة وخطوات إجرائها، والأهداف المرجوة منها في إطار رؤية المملكة لهيكلة الاقتصاد الوطني لمواكبة المستجدات العالمية ومواجهة التحديات الماثلة على المستويين المحلى والعالمي، آخذاً في الحسبان عددا من المتغيرات؛ من أهمها عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس ووحيد لإيرادات الدولة.

ولفت المشاركون في الحلقة النظر إلى عدد من الموضوعات حول دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وجانبها المتعلق بالتنمية الاقتصادية والتأكد من تحقيق خططها وبرامجها وأهدافها التي تستهدف دعم وتقوية الاقتصاد الوطني.كما أشاروا إلى تعدد الجهات المعنية بهذه الرؤية، وأهمية توحيد وتنسيق جهودها خلال المرحلة المقبلة، موضحين أن تناول الدراسة لهذا الموضوع يجب أن يكون على درجة عالية من الوضوح والشفافية، منوهين إلى ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الرؤية، مشيدين في هذا الإطار بالدراسة ودورها في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية، ودعمها لجهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان الفريق الاستشاري للدراسة قدم خلال الحلقة استعراضاً، أوضح فيه أهمية الدراسة من حيث سعيها لاضطلاع القطاع الخاص بدوره في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية ومعالجة كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها، وكذلك البحث في عوامل تمكين القطاع الخاص في تحقيق دوره المناط به للوصول للهدف المنشود.

يذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي عقد عدة حلقات خارج مدينة الرياض لهذه الدراسة، وجاءت المنطقة الشرقية ضمن سلسلة تلك الحلقات؛ بهدف معرفة دور القطاع الخاص في المنطقة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة ،2030 وكذلك لخصوصية المنطقة الشرقية، وأهمية مشاركتها في مراحل إعداد الدراسة.

وفي الختام كرم عضو مجلس الادارة نجيب السيهاتي، نائب رئيس مجلس امناء منتدى الرياض الاقتصادي علي العثيم بدرع تذكاري، كما اهدى العثيم عضو المجلس السيهاتي هدية تذكارية.