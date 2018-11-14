منتدى مسك العالمي يستشرف مهارات المستقبل

الرياض- البلاد

ينطلق اليوم منتدى مسك العالمي في نسخته الثالثة وعلى مدار يومين في فندق الفورسيزون بالرياض، تحت عنوان (مهارات المستقبل) بمشاركة العديد من المتحدثين والشخصيات العالمية البارزة وشركاء دوليين وممثلي المؤسسات الشبابية الدولية وبحضور الآلاف من القيادات الشابة والتنفيذيين ورياديي الأعمال ومسؤولي القطاعين الحكومي والخاص.

ويركز المنتدى في هذا العام على ثلاثة موضوعات رئيسة هي (تطوير الأفراد) لتحديد أهم المهارات التي تلزم الأفراد للنجاح في اقتصاد المستقبل و(التأقلم مع الشراكة التفاعلية بين الإنسان والآلة) الذي يؤسس لعلاقة بناءة بين الطرفين مع تسارع وتيرة تطور التكنولوجيا في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى (تعزيز التعاون البشري) الذي يستدعي تطوير المهارات الاجتماعية كأحد أهم أدوات التعامل مع تحولات العصر.

وسيعمل المنتدى خلال أكثر من 60 جلسة حوارية على تعزيز أربع مهارات رئيسة هي الإلهام والتحدي والتعاون والتجربة.