منتدى (2030 رؤية وطموح) اليوم في أدنبرة

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لندن -واس

أكمل المبتعثون السعوديون استعدادات اللجان المشاركة في تنفيذ مبادرة “2030 رؤية و طموح” التي ستُقام دورتها الثانية اليوم الجمعة في مدينة أدنبرة باستكلندا، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وبإشراف مباشر من الملحقية الثقافية السعودية في لندن .

وقال المركز الإعلامي في بيانه حول المبادرة إن عدداً من المبتعثين والمبتعثات سيشاركون في المبادرة عن طريق طرح كل ما لديهم من رؤى وتطلعات، من خلال جلسات حوارية وفعاليات متنوعة،

كما ستشمل المبادرة عرضًا لنماذج سعودية ناجحة في مجال البحوث العلمية وكذلك ريادة الأعمال .