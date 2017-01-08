(منتهى ) .. فكرة تخرج شباب جدة عن المألوف

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جدة ــ البلاد

الطريق قد يبدأ بفكرة.. فمن تنظيم المرور حول مسجد في رمضان، انطلقت فكرة فريق “منتهى” في مدينة جدة، لتنتشر عبرها ثقافة العمل الطوعي في المملكة فــ “منتهى” مجموعة من الفتية والفتيات يجمعهم حب الخير والتطوع والانحياز التام للإنسانية،

انخرطوا في فريق تطوعي، ينطلقون من خلاله في أنشطة إنسانية مختلفة، بدءاً من زيارة المرضى في المستشفيات، ومروراً بتنظيم حركة السير، وتفقد المساجد والبحث عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم فعاليات، تدخل الفرح والسرور إلى قلوبهم.

“بدأت الحكاية مع ستة أفراد في جدة، قاموا بتنظيم حركة المرور عند المساجد خلال شهر رمضان المبارك، ثم تطورت الفكرة إلى تأسيس فريق تطوعي، حسب ما ذكرت قائدة فريق الرياض، ابتسام المطيري، لـ”هافينغتون بوست ”

وقالت ابتسام: إن عدد الآعضاء صار الآن أكثر من 670 شخصاً في مناطق مختلفة من المملكة، يديرهم قائد الفريق العام أحمد إسماعيل العمري، فيما يبلغ عدد أفراد الفريق في الرياض وحدها 171 عضواً.