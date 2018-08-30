منح درجات علمية واستحداث تخصص بجامعة الملك عبدالعزيز

جدة- البلاد

عقد مجلس جامعة الملك عبدالعزيز اليوم جلسته الأولى للعام الجامعي 1439 /1440هـ ، برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي .

ووافق المجلس على استحداث برنامج ماجستير في تخصص “علوم استعاضة الفم والوجه والفكين” بكلية طب الأسنان ، كما وافق على منح الدرجة العلمية لطلبة الدراسات العليا المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ، والموافقة على تغيير مسمى ” قسم الصيدلة السريرية” إلى مسمى قسم “الممارسة الصيدلية” بكلية الصيدلة , فيما وافق على اعتماد الخطط الدراسية لمرحلة البكالوريوس لعدد من الأقسام بكلية الأعمال برابغ ، ووافق على مشروع الخطط الدراسية المستحدثة لمرحلة البكالوريوس لعدد من الأقسام بكلية علوم التأهيل الطبي “.

وأحاط المجلس بالمواضيع التي تم رفعها إلى معالي وزير التعليم , رئيس مجلس الجامعة , للموافقة عليها نيابة عن مجلس الجامعة خلال العطلة الصيفية للعام الجامعي 1438 /1439هـ , فيما وافق المجلس على الحساب الختامي والقوائم المالية لصندوق الطلاب للعام المالي 1438 /1439هـ .