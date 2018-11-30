منح ميدالية الاستحقاق لـمواطنين لتبرعهم بالدم 10 مرات

الرياض-واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لـ 102 مواطناً لتبرع كل واحدٍ منهم بدمه (10) مرات وهم:محمد بن صالح مهدي اليامي ، الجندي أول/ خالد بن مستور تركي الثبيتي ، الوليد بن خالد خلف البادي ، محمد بن معتوق علي الجعفري ، المقدم طيار ركن / محمد بن فهد محمد الشدي ، الرائد/ طارق بن فهد موسى السيف، عبدالله بن فلاح فروان العنزي ، الرقيب/ نايف بن ابراهيم علي الحباش ، عقيل بن عباس كاظم البريه ، بندر بن علي عبدالعزيز السويد ،

العقيد/ مبارك بن دهمي راشد الدوسري ، الجندي أول/ عبدالله بن حسين خلف العنزي ، الجندي أول/ صالح بن حيدر محمد المسيعد ، بدر بن ناصح شنيف العنزي ، وائل بن سعود الدهري العنزي ، عبدالعزيز بن محمد عبدالله الخطاف ، الرائد/ خالد بن فهد شعيفان الشمري ، العريف/ أحمد بن علي مطر العيسى ، محمد بن ضيف الله غرم الله الزهراني ، صالح بن محمد صالح الغانم ، المقدم طيار ركن / احمد بن محمد إبراهيم الشاجري ، تركي بن منصور محمد الناصر ، أمجاد عبدالله محمد طحنون ، أحمد بن علي صالح الفقيه ، عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز الخريجي ، فواز بن حمد محمد الداود ، سامي بن سعيد عواض المالكي ، ياسر بن سعد مهدي القحطاني ، خالد بن عوض مازن العنزي ،

عادل بن سلطان علي السلطان ، عبدالله بن محمد عبدالعزيز الخثعمي ، ناصر بن فايز عبدالرحمن الدوسري ، رياض بن عبدالله عبدالرحمن النخيلان ، الرقيب/ علي بن حامد سعيد الشمراني ،الرقيب أول / علي بن يحيى علي سفياني ، الرقيب أول/ ضيف الله بن عايض ناصر الأحمري ، الرقيب/ محمد بن بريدان محمد القحطاني ، الوكيل الرقيب/ جلال بن علي مصلح اللحياني ، خالد بن علي صالح الغصون ، الرائد / خالد دخيل عبدالعزيز الحميضي ، الرقيب/ ريكان بن سالم عامر العساف ، وكيل الرقيب/ علي بن محمد نامس الغامدي ، العريف/ عايض بن خليفه معيض المطيري ، منصور بن مشعل محمد النعيم ،

الرائد/ عبدالله بن فلاح ماضي السهلي ، سعد بن ابراهيم سعد العقار ، عبدالله بن سامي مبارك الحويل ، العريف/ نايف بن علي محمد هزازي ، مشعل بن عوض عبدالله العتيبي ، الجندي/ مشعل بن فرحان ظاهر العنزي ، الملازم/ خالد بن ابراهيم دخيل المهيدب ، النقيب/ ياسر بن عبدالرحمن سليمان السعيد ، النقيب طيار/ مهند بن صالح علي الغامدي ، العريف/ نواف بن هاجد مشعان المطيري ، الرقيب أول/ محمد بن عبدالرحمن عبدالعزيز المجلي ،

الرقيب أول/ فهيد بن راشد المطيري ، عبدالإله بن محمد حسين المحمود ، الرقيب/ محمد بن عبيد فريح الحربي ، عبدالله بن صالح رجب الزهراني ، عبدالرحمن بن سعد يعن الله الفقيه ، أحمد بن عبدالله سعيد الغامدي ، الرئيس رقباء/ ردعان بن مبارك ردعان الدوسري ، حسين بن مسفر أحمد الصحبي ، الرقيب أول بحري/ علي بن شريد دخيل المطيري ، الرقيب/ فالح بن مفلح فلاح الشهراني ، بسام بن محمد حسين أبوزيد ، الرقيب أول / طلال بن عبدالعزيز جود الله الرحيلي ، أحمد بن عوض عويض الحربي ، محمد بن مهدي عبدالله إبراهيم ،

فهد بن سعد رافد الأحمدي ، حسن بن عباس محمد مناع ، عبدالله بن زين العابدين محمد الربيع ، عبدالله بن منيف نائف الحربي ، محمد بن إبرهيم محمد عسيري ، الجندي أول/ أحمد بن سلطان منصور المتوكل ، محمد بن حماد ناقل الجهني ، عبدالرحمن بن منصور عبدالرحمن منصور ، تغريد عبدالمحسن عبدالجبار ابانمي ، رضا بن يوسف احمد اليوسف ، علي بن سليمان علي الخراز ، الرقيب/ عبدالله بن جابر صالح الشهري ، العريف/ علي بن إبراهيم أحمد آل مطري ، عباد بن علي محمد الناصر ، سلمان بن سفر سعيد ال هاشم ، طلال بن ياسر عيضه الثقفي ،

محمد بن عبدالله عواض المالكي ، هيثم بن احمد عبدالمحسن المشعل ، الرقيب/ علي بن أحمد حسن حكمي ، زائد بن أحمد مفرح عسيري ، عماد بن عبدالله عبدالعزيز الرشيد ، عصام بن عوض سليمان الحجيلي ، ماهر بن حمزه محمد السيد ، الرقيب/ محمد بن عيسى راشد المبارك ، أحمد بن بادي عبده الكناني ، وكيل الرقيب/ محمد بن عمر عبدالله الزهراني ، الرقيب بحري / جمعان بن حسين حسن الزهراني ، الرقيب/ محمد بن زائد سرحان الحارثي ، المقدم/ ثامر بن عبدالله محمد التميمي ، الرائد/ مؤيد بن عبدالرحمن محمد الذيبان ، العقيد بحري / عبدالله بن مضحي مترك العتيبي ، فواز بن صقر دايس الدندني ، محمد بن أحمد زيدان الشمري .