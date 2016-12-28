العدد 21798 29 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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منح 10 متبرعين بالدم ميدالية الاستحقاق

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منح 10 متبرعين بالدم ميدالية الاستحقاق
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الرياض – البلاد

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 9 مواطنين ومقيم واحد ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

وفيما أسماء المتبرعين : الملازم أول فهد سعد الشهري , والرئيس رقباء علي عبدالله الصبيحي , والرقيب الأول الفني إبراهيم محمد دغريري , والرقيب طلال عبدالهادي الثبيتي , وحسين أحمد يسلم , ومحمد عمر الزغيبي , وسالم علي الزهراني , وسمير حسين النمودلي , والرقيب أول عبدالله عبدالكريم بن عيبان , والمقيم سامي على عبدالحميد (مصري الجنسية) .

التصنيف: محليات

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