منح 13 شركة أمريكية رخصًا استثمارية

الرياض- البلاد

منحت الهيئة العامة للاستثمار رخصاً استثمارية لمجموعة من الشركات الأمريكية، البالغ عددها 13 شركة، وذلك على هامش أعمال منتدى “الرؤساء التنفيذيين” السعودي الأمريكي، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، أن الرخص التي تم منحها للشركات الأمريكية، تأتي في إطار سعي المملكة لتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية أخرى.

وأكد المهندس العمر، أن الهيئة تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات، التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية؛ لتمكين استثمارات نوعية، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين.

من جهة ثانية، وقعّ وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق بن عبدالله الشهيّب اتفاقيات تمويل (12) مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً، بإجمالي قروض بلغ (851) مليون ريال.