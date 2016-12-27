منح 9 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق

الرياض – واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 9 مواطنين ومقيم واحد ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

وفيما أسماء المتبرعين : الملازم أول فهد سعد الشهري , والرئيس رقباء علي عبدالله الصبيحي , والرقيب الأول الفني إبراهيم محمد دغريري , والرقيب طلال عبدالهادي الثبيتي , وحسين أحمد يسلم , ومحمد عمر الزغيبي , وسالم علي الزهراني , وسمير حسين النمودلي , والرقيب أول عبدالله عبدالكريم بن عيبان , والمقيم سامي على عبدالحميد (مصري الجنسية) .