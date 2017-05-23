منزل البروفسور باسلامة يحتضن زملاء الصبا

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جدة – سليمان السعيد

تصوير – محمد الحربي

احتضن منزل البروفسور عبدالله باسلامة جمع زملاء الصبا الربع سنوي وسط غياب ملحوظ وذهول الحاضرين بحضور كل من المستشار سعود دهلوي وجميل ميرزا والمستشار احمد الحمدان وأسامة السباعي وابنه ياسر السباعي وحسن حجرة والشريف عيسى عنقاوي ومحمد مطهر وحاتم فتياني وأسامة فتياني وفيصل احمد الحمدان وعبدالله جستنية وهيثم رباض زملاء وأصدقاء مدرسة الرحمانية والفلاح وتحضير البعثات والعزيزية. وكان سبب غياب البعض كما أوضح عيسى عنقاوي أنه قام بإرسال (واتس) للجميع بسبب عدم قراءته لرسالة الدعوة وطلب إعفاءه من مهمة توصيل رسائل الدعوة لكن أعضاء اللجنة طلبوا منه مواصلة مهمته مع تجديد ثقتهم فيه.

وبدأت الجلسة بتلاوة مباركة من جميل ميرزا واختتمت بمجسات حجازية بصوت جميل ميرزا ثم تحدث صاحب الدعوة البروفسور عبدالله باسلامة قائلاً:” أرحب بجميع الحضور زملاء وأصدقاء الصبا ونحمد الله الذي جمعنا و”عشمنا” أن نجتمع مرات عديدة وبمناسبة الشهر الكريم أقدم أصدق التهاني للجميع “الحاضرين والغائبين”. فيما تحدث حسن حجرة عن الغائبين وقال:” العتاب واللوم على الواتس” وأضاف :” وأنا في ثانية جامعة تغير مجرى حياتي الدراسية كانت رغبتي دراسة الهندسة”. وقال أسامة السباعي:” لدي موضوع ومقترح مهم لكن إتفقت مع البروفسور عبدالله باسلامة على التأجيل للاجتماع القادم”. وتطرق المستشار سعودي دهلوي إلى ذكريات الزمن الجميل وتجاربه في الحياة فيما قال جميل ميرزا:” نحمدالله علي هذا الجمع الجميل ورغم مشاغل الحياة واتساع مساحة مدينة جدة إلا أن قلوبنا لازالت متواصلة وأنا تقاعدت عن العمل وأبنائي وأبناء أخي فيهم الخير والبركة يقومون بالعمل”.