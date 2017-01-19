منسوبو تقنية جدة يعودون مرضى مستشفى الحرس

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جدة – عبدالهادي المالكي

قام وفد من منسوبي الكلية التقنية بمحافظة جدة، برئاسة عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي، وعدد من المدربين والمتدربين أمس الأربعاء، بزيارة لمدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني القطاع الغربي، التقى خلالها المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بالشؤون الصحية العميد مهندس خالد بن محمد باكلكا، وزار الوفد خلالها عددا من المرضى، كما اطلع الوفد على المرافق والمختبرات والإدارات والمراكز المختلفة .

وأكد السريعي، أن زيارة المريض من الحقوق، التي علينا جميعا مراعاتها، والعمل بها لتعزيز الأطر الإنسانية والاجتماعية، التي حث عليها ديننا الحنيف، وتكريس القيم السلوكية لدى أبنائنا المتدربين، وحثهم على هذا النهج ، مشيرا إلى أن الوفد ناقش سبل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات مع مدينة الملك عبد العزيز الطبية البرامج المختلفة، وحيث إن علاقتنا معهم قد حققت قفزة نوعية في مجال الأعمال التطوعية والصحية، وأيضا برامج التدريب التعاوني والتوظيف، وسنستمر- إن شاء الله- في تطوير هذه العلاقة.