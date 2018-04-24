« منشآت » تطلق منصة الفرص الاستثمارية

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) اليوم الثلاثاء، منصة الفرص الاستثمارية، التي تتيح العديد من الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات.

وتهدف المنصة إلى تسهيل وصول روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع مناطق المملكة، وزيادة كفاءة التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وتحفيز وتسريع التنمية الاقتصادية في مناطق المملكة، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية التي ركزت عليها إستراتيجية «منشآت»، وتوطين الصناعات المحلية في القطاعات المختلفة.

وتعد منصة الفرص الاستثمارية الأولى من نوعها على مستوى المملكة، إذ تم التواصل مباشرة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبرامج رؤية المملكة 2030 للحصول على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.