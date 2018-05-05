منصة إلكترونية موحدة للاستثمار بمنطقة مكة

جدة – البلاد

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الإشرافية لمنتدى مكة الاقتصادي غدا الأحد المنصّة الإلكترونية الموحدة لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وذلك خلال فعاليات منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، الذي يدشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وتعد المنصّة الإلكترونية الأولى على مستوى المملكة التي تضم جميع القطاعات الحكومية بالمنطقة، التي بدورها ستعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بها عبر المنصة أمام رجال وسيدات الأعمال، وتهدف إلى جمع الفرص الاستثمارية كافة في موقع واحد، الأمر الذي يُمكّن الراغبين في الاستثمار من البحث عن الفرص التي تناسبهم.

وستسهم المنصة في رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لرفع الناتج المحلي، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة ومن ذلك إيجاد بيئة تسهم في جذب الاستثمارات، وتذليل أية معوقات تواجهها، وفي هذا الصدد تم الإعلان عن إنشاء مكتب لمتابعة المشروعات، ووحدة للمبادرات والشراكات بالإمارة.