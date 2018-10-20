منصة (اعتماد) الرقمية تجذب زوار معرض جايتكس

دبي – واس

اختتمت وزارة المالية مشاركتها في معرض جايتكس العالمي للعام 2018م، الذي انعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر 2018م، بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مشاركتها بمنصة “اعتماد” الرقمية، التي حظيت بإقبال كبير من قبل زوار المعرض.

واستعرض جناح الوزارة دور المنصة التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، إذ استقطب الجناح عدداً من المهتمين والمسؤولين،وقدم لهم تعريفاً بالنقلة المهمة والنوعية في مسار تحقيق تحول كل المعاملات الحكومية، كون دور الوزارة المحوري ممكن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها الخاصة بالرؤية، وكذلك إبراز دورها الرئيس في عملية تطوير القطاع المالي، إلى جانب تسليط الضوء على جهودها المحورية في أتمتة التعاملات الحكومية.

وأعرب زوار الجناح عن اعجابهم بما شاهدوه من الخدمات التي تقدمها وزارة المالية عبر منصة (اعتماد) التي تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية للوزارة بمزايا عالية بمواصفات تقنية متقدمة وتنافسية.

بدوره بين المشرف العام على منصة ” اعتماد ” ياسر الشمري، أن المشاركة في مثل هذه المعارض تسهم في توضيح الفرص الموجودة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بجانب الاستثمار، وإبراز مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك تبادل الخبرات والثقافات، مفيداً أن المنصة أسهمت في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، واختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل.

يذكر أن منصة ” اعتماد ” الرقمية تضم خمس خدمات أساسية هي: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونياً،

وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً، وإدارة العقود والتعميدات لإدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها بشكل إلكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية وإدارة الحقوق المالية بتمكين الجهات الحكومية من رفع طلبات أوامر الصرف والدفع لتعويضات العاملين إلكترونياً، وإدارة المدفوعات بتمكن القطاع الخاص من تقديم مطالباتهم المالية الخاصة بمشاريعهم مع الجهات الحكومية مروراً بأوامر الصرف والدفع إلكترونياً.