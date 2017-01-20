“منصة شمس” للمركز الوطني للتعلم الإلكتروني

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الرياض – البلاد

اختتم المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بوزارة التعليم فعاليات ورشة العمل التعريفية بشبكة الموارد السعودية (شمس)، وذلك بمشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية، وبرعاية وزارة التعليم.

وبدأت أعمال الورشة التي انطلقت الأحد 17 ربيع الثاني 1438هـ-الموافق 15 يناير 2017، واستمرت على مدار يومين، بكلمة افتتاحية ألقاها الدكتور عبد الله بن محمد المقرن مدير عام المركز الوطني للتعلم الإلكتروني، عبّر فيها عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، على دعمه لشبكة الموارد السعودية “شمس” بشكل خاص، والتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بشكل عام.

وناقشت الورشة في جلساتها الخمس عدداً من المحاور المهمة ، حيث تطرقت الجلسة الأولى للموارد التعليمية المفتوحة والتعريف بمنصة شمس، فيما ركزت الجلسة الثانية على خطوات إثراء منصة شمس للمؤسسات التعليمية.

وفي يومها الثاني، ناقشت الجلسة الثالثة ضمن ورشة العمل التعريفية بشبكة الموارد السعودية (شمس)، سياسات الاستخدام للموارد التعليمية المفتوحة.

وكان “التطبيق العملي لإثراء منصة شمس” المحور الذي تناولته الجلسة الرابعة للورشة، بينما حملت الجلسة الخامسة والأخيرة عنوان “منصة شمس-الاستخدام والتطوير”، وهدفت الورشة إلى التعريف بالموارد التعليمية المفتوحة بشكل عام، ومنصة شمس بشكل خاص وعلى رخص الملكية الفكرية وحقوق المشاع الإبداعي، وإثراء منصة شمس بالموارد التعليمية المفتوحة للمؤسسات التعليمية، ومناقشة أهم سياسات استخدام الموارد التعليمية المفتوحة “نسخة أولية”، والتعرف على خطط التدريب والتحفيز والتطوير لمنصة شمس.

يذكر أن “شمس” منصة إلكترونية لبرنامج الموارد التعليمية المفتوحة الذي يسعى لإثراء المحتوى التعليمي لدعم التعليم والبحث عن مسار مستدام للشراكة في التصميم والتحسين والصيانة، وتعزيز جودة المحتوى التعليمي الرقمي، والمساهمة في توفير المزيد من الفرص التعليمية للمتحدثين باللغة العربية.

وتهدف المنصة إلى المساهمة في جودة التعليم المستمر، وتحسين جودة وإمكانية الوصول إلى مواد التدريس والتعلم، وكذلك التعاون لتطوير الخدمات الإبداعية للمحتوى الرقمي والممارسات التعليمية في الإطار التربوي.