منصور الماسي يحلق بالاتحاد للعالمية
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جدة-عبدالعزيز عركوك
يرتبط منصور البلوي بنادي الاتحاد منذ صغره؛ حيث إنه كان مشجعاً ثم إداريا، حيث بدأ العمل في عام 1414هـ حينما كان عضواً في مجلس الإدارة التي كان يترأسها المرحوم عدنان جمجوم، وأصبح مشرفاً عاماً على الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين في عهد إدارة الدكتور عبدالفتاح ناظر- رحمه الله- وابتعد عن العمل الرياضي في عام 1416هـ، إلا أنه كان ظل داعماً للنادي، وفي عام 2003 م أصبح مشرفاً عاماً للفريق الاول لكرة القدم، وحقق الاتحاد في ذلك العام بطولة الدوري، إلى أن تولى رئاسة نادي الاتحاد في العام 2003 قبل أن يقوده للفوز بكأس دوري أبطال آسيا خلال العامين 2004 و2005، ما منحه فرصة التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية في اليابان، والحصول على المركز الرابع عالميا، وقد ضم نادي الاتحاد ضمن أفضل 100 ناد على مستوى العالم، واستطاع الفريق الأول لكرة القدم أن يحقق في عهد منصور البلوي بطولات مهمة؛ كالفوز بكأس ولي العهد، وبطولة الدوري المحلي لكرة القدم وبطولة الأندية العربية وغيرها من البطولات؛ حيث حقق خلال فترة رئاسته 232 بطولة في مختلف الألعاب.
التصنيف: الرياضة
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