منصور بن مقرن يدشن (النظافة دين وخلق)

أبها-مرعي عسيري

أكد الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة أن منطقة عسير هي واجهة للسائحين والزوار من كافة مناطق المملكة, ويجب الحفاظ على نظافة متنزهات المنطقة والأماكن العامة.

جاء ذلك خلال تدشينه لحملة النظافة تحت شعار ” النظافة دين وخلق “التي نظمتها أمانة منطقة عسير والمجلس البلدي بالمنطقة بالتعاون مع مجلس شباب عسير والمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة والفرق التطوعية وذلك بالقرية التراثية بمتنزه السودة .

وثمن الأمير منصور بن مقرن الجهود التي تبذلها أمانة عسير في نظافة المتنزهات, منوهاً سموه إلى تضافر الجهود والتوعية للمحافظة على الممتلكات والمتنزهات السياحية بالمنطقة لإتاحة الفرصة للغير بالتمتع فيها.

عقب ذلك شارك الأمير منصور الفرق التطوعية في نظافة متنزهات العائلات بالسودة ثم تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.