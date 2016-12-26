انخفاض الجرائم خلال العام الحالي في منطفة عسير بنسبة 15.9 %

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كشف التقرير الإحصائي السنوي لإدارة دوريات الأمن بمنطقة عسير لعام 1436-1437هـ ، عن انخفاض معدل الحوادث الجنائية بالمنطقة عن العام الماضي بنسبة 15.9% .

وأشار التقرير الذي قدمه مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن سليمان القرزعي، لأمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز

الي انخفاض معدل مجهولي الهوية ومخالفي نظام العمل والمتسولين بمقدار 35.8%

حيث بلغ عدد المخالفين المضبوطين خلال عام 1436هـ 18747 مخالفاً

و قد انخفض المعدل خلال عام 1437هـ إلى 12040 حالة

أبان أن عدد البلاغات الواردة إلى غرفة العمليات في عام 1436هـ بلغ 1.050.593 بلاغاً

فيما تلقت غرفة العمليات في عام 1437هـ (1.251.838) بلاغاً.

وأضاف مدير شرطة منطقة عسير أن التقرير اشتمل على عدد من القضايا

منها التزوير، والقتل، ومحاولة الانتحار، والمخدرات، وضبط المسكرات

وتعقب العمالة الهاربة، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون تصريح.