منظمات أممية تطلق نداء لإغاثة اليمنيين

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أطلقت منظمات تابعة للأمم المتحدة اليوم نداءً لجمع 235ر1 مليار دولار بشكل عاجل لإنقاذ حياة أكثر من سبعة ملايين يمني.

وتشمل هذه المنظمات، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)

وبرنامج الأغذية العالمي، التي أصدرت اليوم بياناً مشتركاً بشأن أوضاع الأمن الغذائي والتغذية في اليمن.

وأوضحت المنظمات الثلاث في بيانها المشترك أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن ارتفع بمقدار

ثلاثة ملايين شخص في غضون سبعة أشهر بحيث أصبح حوالي 1ر17 مليون شخص يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء.

وأشار البيان إلى أنه من بين ال 1ر17 مليون شخص الذي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

يوجد هناك 3ر7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة.

وأظهر التقييم أن معدلات سوء التغذية الحاد قد تجاوزت المستوى “الحرج” في أربع محافظات

في حين يستمر الإنتاج الزراعي بالانخفاض في جميع أنحاء البلاد.