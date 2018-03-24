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منظمة التعاون الإسلامي تدين حادث احتجاز الرهائن بفرنسا

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time7 / رجب / 1439 هـ      24 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي وبشدة عملية احتجاز الرهائن التي شهدها جنوب فرنسا أمس ، التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا.

وعدّ معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عملية الاحتجاز عملاً إجرامياً

معلناً تضامنه مع الحكومة الفرنسية ، مؤكداً موقف المنظمة الثابت والرافض لكل أشكال وصور العنف

والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته ، مشيراً إلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.

وتقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة الفرنسية وشعبها ، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد العثيمين ضرورة التنسيق والتعاون في مواجهة الإرهاب أمنياً وفكرياً ، والعمل على معالجة الأسباب التي قد تؤدي إلى تبني الإرهاب

مشدداً على مواصلة المنظمة عملها في هذا السياق والدفع باتجاه تجفيف منابع الإرهاب ومحاربة التطرف العنيف.

abdulslam

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