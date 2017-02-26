منظمة التعاون الإسلامي ترحب بمفاوضات جنيف

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جدة – البلاد

رحبت منظمة التعاون الإسلامي باستئناف المفاوضات السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة معربتا عن أملها في أن تفضي إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن والتي ما انفكت تداعياتها الخطيرة تلقي بظلالها على سوريا وعلى المنطقة بأسرها.

وأعربت المنظمة في بيان صادر عنها أمس أن تؤدي هذه المحادثات إلى الاتفاق بين الأطراف المعنية لتنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار والبدء في عملية سياسية جادة تهدف إلى تشكيل سلطة انتقالية في سوريا طبقا لقرار مؤتمر “جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2254 الذي صدر بتاريخ 18 ديسمبر2015م .

وأشار معالى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن احمد العثيمين، إلى أن الحل السلمي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة السورية ،

مؤكدا على أهمية اغتنام فرصة استئناف المفاوضات للوصول إلى حل سياسي يضمن الانتقال السياسي ووحدة التراب السوري بما يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري بجميع أطيافه في التغيير والمشاركة السياسية والعدالة وبما يمكن من إنهاء معاناة السوريين وتجاوز الوضع المأساوي والدموي الذي تمر به سوريا حاليا.