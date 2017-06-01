منظمة التعاون الاسلامي تدين تفجيري بغداد

جدة – البلاد

أدانت منظمة التعاون الاسلامي بشدة للتفجيرين الذين وقعا وسط العاصمة العراقية بغداد والتي أدت الى سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحي.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن احمد العثيمين عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى , مشيراً إلى أن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت المواطنين الأبرياء في شهر رمضان الكريم تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي السمحة وكافة الشرائع السماوية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وحث العثيمين الحكومة العراقية والشعب العراقي بكل أطيافه والقوى السياسية العراقية على التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وصوره الذي يستهدف إثارة الفتنة بين طوائفه، مؤكداً التزام المنظمة مواصلة التنسيق مع الحكومة العراقية لعقد مؤتمر مكة ٢ في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

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