منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد الوفيات بالكوليرا في اليمن وتراجع الإصابات

شارك عبر واتساب

أظهرت أرقام منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن عدد من لقوا حتفهم نتيجة إصابتهم بالكوليرا في اليمن ارتفع إلى 471 على الأقل.

لكن أحدث نشرة لمنظمة الصحة العالمية والتي تغطي الفترة التي تبدأ من 27 أبريل نيسان قالت إن هناك “انخفاضا كبيرا” في المتوسط اليومي لحالات الإصابة المسجلة في الأسبوع الذي انتهى في 27 مايو أيار مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وبدأ تفشي المرض في أكتوبر تشرين الأول وتزايد حتى ديسمبر كانون الأول. ثم تراجع لكن دون السيطرة الكاملة عليه وبدأت زيادة جديدة في حالات الإصابة في أبريل نيسان.

وتعصف باليمن حرب أهلية مستمرة منذ عامين ويحتاج 19 مليونا من سكانه البالغ عددهم 28 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية وكثير منهم على شفا المجاعة.

وتعمل أقل من نصف المنشآت الصحية في البلاد بكامل طاقتها.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن المتوسط اليومي لحالات الإصابة المسجلة في الفترة من 21 إلى 27 مايو أيار بلغ 2529 انخفاضا من 3025 في الأيام السبعة السابقة.

وقالت النشرة إن العدد الإجمالي للحالات المشتبه في إصابتها بلغ 51832 حالة