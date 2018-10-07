منظومة خدمات متكاملة تواكب عالمية مسابقة المؤسس

متابعة – حمود الزهراني

ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القران الكريم وتفسيره وتجويده وتسهيلاً على المشاركين لمعرفة مرافق المقر تم تركيب شاشات ذكية تفاعلية ولوحات إرشادية وترحيبية تحمل عبارات جميلة لهذه المسابقة المباركة التي تحمل اسم المؤسس لهذه البلاد –طيب الله ثراه- .

وتُزود الشاشات بمحتوى واسع وشامل من معلومات وتفاصيل المسابقة وحول المرافق والخدمات ووقت زيارات إلى المعالم التاريخية، كما تُمكن المشاركين من التعرف على البرامج الثقافية ومواقعها.

جاء ذلك بناءً على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الشيخ الذي أمر بتقديم جميع سبل الراحة للمشاركين في المسابقة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة من هذه المناسبة.

جدير بالذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القران الكريم تقام في دورتها الأربعين لأول مرة على رحاب المسجد النبوي تأكيداً لدور المملكة في خدمة كتاب الله ومن منطلق رسالتها الوسطية والاعتدال وأن دستورها القرآن والسنة النبوية. ويشارك في المسابقة في هذا العام 115 متسابقاً يمثلون 85 دولة.