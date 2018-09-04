منظومة خدمات متكاملة لمواكبة مغادرة الحجاج إلى بلدانهم

المدينة المنورة- البلاد

يشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منظومة عمل مكثّفة تشرف عليها مختلف الجهات الحكومية والقطاعات المساندة, لمواكبة حركة مغادرة حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف إلى بلدانهم, بعد أن يسّر الله لهم أداء شعائر الحج هذا العام بسهولة وأمان.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية أمس الأول مشاهد توديع ضيوف الرحمن المغادرين إلى بلدانهم, وجملة الإمكانات والعمل الميداني الدؤوب الذي تقدمه بشكل مباشر القطاعات الأمنية, ومنسوبي جوازات المطار, وممثلي وزارة الحج, والمؤسسة الأهلية للأدلاء, ومختلف الجهات العاملة في الحج, والعاملين في مجال الخدمات الأرضية, ومقدمي أعمال الإرشاد الميداني, ومساعدة كبار السن, وخدمات تنزيل ونقل الأمتعة, لمساعدة الحجاج على إنجاز إجراءات المغادرة والالتزام بمواعيد الرحلات بشكل دقيق.

يذكر أن مهام عمل الجهات الحكومية في موسم ما بعد الحج ترتكز على ضبط مواعيد مغادرة الحجاج من مساكنهم, وتوجّههم إلى صالة المغادرين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ, وتفعيل نظام التفويج الآلي, وتسريع إجراءات سفر الحجاج من خلال العديد من مكاتب الخدمة التابعة للجوازات, والاستفادة من منظومة الخدمات التقنية التي يعمل عليها ممثلي مختلف الأجهزة العاملة بالمطار.

من جهة اخرى بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس الأول 348,965 حاجاً, وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 38,008 حاجاً قدموا للمدينة المنورة أمس الأول فيما غادرها في اليوم ذاته 29,190 مسافراً إلى بلدانهم, فيما بلغت نسبة إشغال الإسكان 45%، في حين بلغ إجمالي الحجاج المراجعين لمراكز الرعاية الصحية وأقسام الطوارئ والعيادات بمستشفيات المنطقة 59,994 حاجاً.

وسجّلت وصول 1070 حافلة للمدينة المنورة تقلّ 34,534 حاجاً، ليصل إجمالي الحافلات التي وصلت للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج 37,185 حافلة, في أظهرت الإحصائية وصول 26 مركبة أمس أقلت 823 حاجاً، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم نقلهم بواسطة عربات النقل في ساحات المسجد النبوي 10528 حاجاً.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة بلغ 159,452حاجاً, مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 182,339 حاجاً.