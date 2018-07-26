منظومة شاملة لرعاية ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

المدينة المنورة – البلاد

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة 207,546 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة.وأوضحت الاحصائية أن أكثر من خمسة جنسيات متواجدة في المدينة المنورة من الحجاج على النحو التالي 42,028 اندونيسيا, 47,671 الهند, 28,192 باكستان, 27,808 تركيا, واخيراً أفغانستان 12,604.

وتقدم القطاعات الحكومية المعنية والأهلية بالحج بالمدينة المنورة أفضل الخدمات وأجلها لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي في موسم حج هذا العام 1439هـ، تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذين يحرصان كل الحرص على أداء حجاج بيت الله الحرام نسكهم وشعائرهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة .

وفي هذا السياق تسخّر شرطة منطقة المدينة المنورة جميع أجهزتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بتشكيل سياج أمني منيع أساسه العمل الدؤوب والسهر على راحة الحجاج والزوار بالعمل على تسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها بما يكفل سهولة التنقل وعدم عرقلة السير من خلال المتابعة المستمرة وحسن الانتشار للدوريات والدراجات المرورية، كما استحدثت شرطة المنطقة بهدف تحقيق السيطرة الأمنية، عدة نقاط أمنية في مواقع ذات أهمية لرصد الحالات التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو تعطيل الحركة المرورية وحركة المشاة وسرعة اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة لمواجهتها والسيطرة عليها لتحقيق أعلى درجات الأمن، إضافة إلى التعزيز للمساجد التي يرتادها الحجاج والزوار برجال الأمن.

خطة الرئاسة

وتهتم رئاسة المسجد النبوي أيضا ضمن خططها التشغيلية بتنظيم حركة المصلين دخولا وخروجا وتوفير عربات لذوي القدرات الخاصة وكراسي خاصة للمحتاجين لها وتسهيل نقل كبار السن من أطراف ساحات المسجد النبوي بعربات القولف إلى أبواب المسجد النبوي وإعادتهم إلى جهاتهم بعد الصلوات وتوفير السقيا لهم واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وحفظ المفقودات وإرشاد التائهين وغيرها من الخدمات التي تريح المصلين وتسهل عليهم أداء العبادة، إضافة إلى التوجيه والإرشاد الديني للزوار والمصلين في المسجد النبوي بالحكمة والموعظة الحسنة وتيسير وتسهيل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وزيادة الدروس العلمية التي تعنى بالعقيدة الإسلامية وأحكام الحج والعمرة وتوفير مكتبة متكاملة “مقروءة” التي تحتوي على الكتب العلمية المطبوعة والمخطوطة ومكتبة صوتية تحتوي على الدروس العلمية لمدرسي المسجد والخطب والتلاوات لأئمة المسجد النبوي كل ذلك يقدم للزوار بعدة وسائط منها الأشرطة والأقراص المضغوطة CD مجاناً، إلى جانب الإجابة على الفتاوى المتعلقة بالعبادة والحج والعمرة وآداب زيارة المسجد النبوي ونسخ جميع كتب المكتبة وتحويلها إلى صيغة PDF وتأمين أجهزة حواسيب مطورة مما يتيح للباحث حرية التصفح العادي والرقمي.

* رعاية صحية

من جهتها أكدت صحة المدينة المنورة أنه جرى تكليف أكثر من 6000 كادر صحي وفني وإداري لضمان سلامة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف من خلال توفير أفضل الإمكانيات الطبية والفنية لتقديمها للحجيج القادمين لأداء فريضة الحج واعتماد 11 مستشفى في المنطقة لتقديم الخدمات الصحية لهم مع جاهزية بقية المستشفيات لأي حالات طارئة، حيث سيشارك كلاً من مستشفى الأنصار وأحد والميقات والملك فهد والمدينة للنساء والولادة والأطفال ومدينة الحجاج “الصدرية” والتأهيل الطبي وخيبر والحناكية والحمنة, إضافة إلى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة.

وحددت صحة المدينة السعة السريرية لمستشفيات الصحة بالمدينة المنورة البالغ عددها 1682 سريراً خصص منها 114 للعناية المركزة يدعمها 13 مركز رعاية صحية أولية موسمية جرى تجهيزها بجميع الإمكانات من كادر بشري متخصص وأجهزة طبية حديثة، إضافة إلى مشاركة عدد من المراكز الموسمية المتمثلة في حجاج الجو وباب جبريل والميقات 1 – 2 وباب المجيدي وحجاج البر ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة والصافيه والسلام وميناء ينبع ومطار ينبع واليتمة والصلصلة في تنفيذ خطة الحج، فيما تم تخصيص ثلاث مراكز لتقديم الرعاية الصحية الدائمة وهي مركز قباء والعوالي وأحد وذلك للرعاية الصحية الأولية، بينما تم الاستعانة بـ 300 موظف من ذوي الخبرات الطبية المتخصصة و 28 موظفا من القوى الزائرة وتخصيص 70 فرقة صحية للدعم في موسم الحج بمنطقة المدينة المنورة.

السلامة والطوارئ

أما إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة فقد سخرت جميع قدراتها البشرية والآلية واتخاذ التدابير المناسبة لخدمة وحماية ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين وتوفير وسائل السلامة لهم من كافة أخطار الحوادث والكوارث وحماية الممتلكات العامة والخاصة من خلال إعداد خطط الإيواء والإخلاء والإسعاف ونقل المصابين وخطط تقديم الوجبات الغذائية وخطط الإسناد، كما تم تدريب الرجال على مواجهة المخاطر والاحتمالات التي تتطلب جهوداً كبيرة لم يغفل عنها الدفاع المدني، إلى جانب تجهيز غرف العمليات الثابتة والمتنقلة وزيادة أعداد فرق الدفاع المدني وإعادة توزيعها ليتم تغطية مواقع الكثافة البشرية حول المسجد النبوي والمباني المكتظة بالسكان وكذلك تم تدعيم رجال السلامة الراجلة والراكبة بأعداد كبيرة من الآليات والدراجات والتجهيزات الشخصية، إلى جانب تغطية جميع الطرق التي يسلكها الحجاج والمسافرون كطريق المدينة المنورة مكة المكرمة والمدينة المنورة تبوك والمدينة المنورة القصيم وينبع، إضافة إلى خدمة طيران الدفاع المدني التي تقوم بتغطية الطرق البرية المؤدية إلى منطقة المدينة المنورة ومراقبة الطرق السريعة ونقل المصابين في حال وقوع الحوادث التي تستدعي ذلك لا سمح الله.

الكشافة

بدوره يكثف المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة نشاطه الخدمي بالمساندة في خدمة الحجاج القادمين والمغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، حيث تشهد صالات الرحلات الدولية كثافة في حركة الحجاج من جنسيات مختلفة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات العاملة بالحج، حيث تهدف الجمعية من خلال مشاركة الكشافة في تقديم خدماتها التطوعية في مواقع الخدمة مع عدد من الجهات المعنية في خدمة الحجاج بمنطقة المدينة المنورة، إلى إظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء في خدمة ضيوف الرحمن وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى العاملين في المعسكر الكشفي وفق رؤية أساسها الإخلاص وسمتها الإتقان ومنهجها التربية من خلال انتشار عدد من الكشافة في مواقع الحجاج لتقديم العون والمساعدة خاصة للحجاج المسنين وإيصالهم ونقلهم بعربات القولف واليدوية، إلى جانب مشاركتهم مع صحة المدينة المنورة في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي فضلا عن تعاون الجوالة والكشافة ومشاركتهم في عدد من الخدمات التطوعية الإنسانية الجليلة التي يقومون ويتشرفون بها.

الرقابة البلدية

وفي نفس السياق تباشر أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ خططها التشغيلية وبرامجها الميدانية وتجنيد كوادرها البشرية والآليات لموسم حج هذا العام 1439هـ، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات وتسخير كل الإمكانيات اللازمة لراحة ضيوف الرحمن وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يتم تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية خلال موسم الحج التي تشهد إقبالا متزايدا خلال موسم الحج بتنفيذ خطة تفتيش يومية وزيارات مجدولة على مختلف الأنشطة الغذائية وفق برنامج مبني على درجة خطورة الأنشطة وذلك للتأكد من مطابقتها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات الصحية وتطبيق نظام الهاسب والايزو على المطابخ ومصانع الأغذية والفنادق، إضافة إلى متابعة الدورية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة التي يمر بها الحجاج إلى المدينة المنورة وإلى مكة المكرمة.

وتشمل خطة أمانة المدينة المنورة أيضا تنفيذ أعمال النظافة في الأسواق العامة والأحياء بشكل يومي ومستمر بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي بتكثيف تلك الأعمال في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ومناطق المزارات الإسلامية والتاريخية التي تشهد كثافة عالية من الزوار والحجيج، إضافة إلى تكثيف متابعة المختصين لموقع المردم العام لاستقبال كميات المخلفات الصلبة ومخلفات الذبائح المتوقع جمعها ليتم التخلص منها بطريقة آمنة بيئيا في كل مراحل هذا العمل وبما يحافظ على أعلى معدلات الإصحاح البيئي وتحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة, حيث يبلغ عدد العاملين في خدمات النظافة الميدانية أكثر من ثلاثمائة عامل ويتم زيادتهم خلال فترة التكثيف، إضافة إلى المشرفين والمراقبين والسائقين.

تنظيم المرور

وتقدم إدارة مرور المدينة المنورة أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام خاصة حول المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والساحات الملحقة به من خلال وجود القوى البشرية من ضباط وأفراد وآليات لاتخاذ كافة التدابير الأمنية والمرورية على حد سواء والعمل على الاستفادة القصوى من تلك الآليات ومواقع الزيارات مثل مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الميقات ومسجد الخندق والشهداء، في حين يقدم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الخدمات الصحية والعلاجية للحجاج من خلال تأمين الخدمات الصحية الطارئة داخل المدينة وعلى الطرق المؤدية منها وإليها وفي جميع أماكن وجود الحجاج طوال موسمي ما قبل وبعد الحج ونشر المراكز الإسعافية وسيارات الإسعاف في ساحات المسجد النبوي الشريف وعلى الطرق وفي أوقات الذروة حيث ينفذ خطة العمل أكثر من 500 موظف من أطباء واختصاصيين وفنيي إسعاف وطوارئ وسائقين فضلاً عن المتطوعين الذين يعملون بالمسجد النبوي الشريف بقسميه الرجالي والنسائي والساحات المحيطة بالمسجد النبوي.

خطة الأدلاء

وشرعت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة في تنفيذ خططها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1439هـ التي تستقبلهم طيبة الطيبة لأداء فريضة الحج من خلال تقديم أفضل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف ورعايتهم من حين قدومهم إلى المدينة المنورة باستقبالهم وإسكانهم ومتابعة أحوالهم أثناء فترة وجودهم في المدينة المنورة ومساعدتهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم بسلامة الله، بينما يكثف فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمدينة المنورة الجهود خلال موسم حج هذا العام من خلال إعداد خطة تركز على الجولات الميدانية على الأسواق للتأكد من توفر المواد الغذائية بالأسواق والالتزام بالأسعار المحددة، إضافة إلى القيام بجولات على الأسواق لمكافحة الغش التجاري وجولات أخرى على الفنادق والدور السكنية والشقق المفروشة للتأكد من مستوى النظافة والالتزام بالتسعيرة المحددة.