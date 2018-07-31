منظومة مجازر نموذجية في المشاعر المقدسة لموسم الحج

جدة عبدالهادي المالكي- تصوير محمد الحربي

أكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار، بأن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله-.

وطالب معاليه خلال اللقاء السنوي الذي اقيم امس بمقر البنك مع المسؤولين عن شؤون الحج في السفارات والقنصليات بالمملكة العربية السعودية وبعثات الحج ومشرفي الحملات بالتعاون في توجيه وتوعية الحجاج لشراء سندات مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي من الأماكن المخصصة لذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي منطقة المشاعر المقدسة ومنافذ المملكة المختلفة وفي العالم.

وأوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأن المشروع حدد قيمة السند لموسم حج هذا العام 1439هـ بمبلغ (475) ريالاً للرأس من الأغنام، ما يعادل نحو (127) دولارا أمريكياً.

وأكد حجار حرص المشروع على تخفيف الأعباء عن حجاج بيت الله الحرام قدر الإمكان، مشيراً إلى أن إدارة المشروع تعمل طوال العام مع الجهات المختصة بهدف تمكين الحجاج من أداء سنة الأضحية ونسك الهدي وفق قواعد الشرع.

وبين حجار أن المشروع يدير 8 مجازر نموذجية في المشاعر المقدسة مواكبة لتزايد عدد حجاج بيت الله الحرام سنوياَ تعمل جميعها بنظام آلي متكامل ، والاستفادة القصوى من نواتج الهدي والأضاحي بجميع مكوناتها في صناعات تحويلية مناسبة،واستخدام التقنية الحديثة لتجفيف وتعليب اللحوم ، باستخدام أفضل الممارسات الحديثة لإبقاء اللحوم بصلاحيتها لفترة لا تقل عن 12 شهراً بدون تبريد، فيما تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من مليون و200 ألف رأس من الأغنام والأبقار.

من جهته أشار المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الأستاذ رحيمي بن أحمد رحيمي، إلى أن المشروع يوفر للحاج الشروط الشرعية والصحية في نسكه مبيناً أنه يمكن شراء السندات عن طريق مكاتب البريد السعودي المنتشرة في كافة مدن ومناطق المملكة، أوعن طريق مصرف الراجحي بكافة فروعه أو جمعية هدية الحاج والمعتمر في مكة المكرمة بالإضافة الى جمعية نماء الخيرية .

ولفت رحيمي إلى أن المشروع نجح في تسهيل شراء سندات الهدي والأضاحي على الحجاج حيث يمكن للحاج شرائها من أي مكان في العالم عن طريق الانترنت على مدار العام من خلال الموقع الالكترونيwww.adahi.org أو عبر نظام المسار الإلكتروني للحاج والمعتمر التابع لوزارة الحج والعمرة، كما توفر منظومة العمل تقارير مراقبة ومتابعة تنفيذ النسك، على مدار الساعة.

وأنشئ مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي في عام 1403هـ، 1983م وأسندت مهمة إدارته إلى البنك الإسلامي للتنمية.

ويشرف على أعمال لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة ( وزارة الداخلية – وزارة المالية – وزارة العدل – وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد – وزارة الحج والعمرة – وزارة البيئة والمياه والزراعة – هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة – معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة ) .

ويعمل في إطار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي كل عام اكثر من 40 ألف فرد من القوى العاملة، تشمل “الجزارين ومساعديهم، والأطباء والبيطريين، والمشرفين الشرعيين، والإداريين، والجهاز الفني المسؤول عن التشغيل، والصيانة، والإدارة، والإعاشة، والرعاية الطبية، ووسائل النقل”.

وفي سؤال لـ “البلاد” عن ذبح بعض الحجاج لاضحيتهم خارج المسلخ وبين الخيام قال الدكتور حجار ، هناك مراقبة من قبل الجهات المختصة وخاصة امارة المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة، ولكن يجب ان يكون هناك مراقبة ذاتية لدى الحاج نفسه سواء كان قادم من خارج المملكة او من داخلها. فهناك فوائد من الذبح داخل المسلخ الرسمي سواء كانت شرعية او صحية وهي: الحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة ، وتوفير الشروط الشرعية والصحيـة بالذبائح ،وتوزيع اللحوم على الفقراء والمستحقين ، والإفادة من المخلفات وتوزيع عائدها على فقراء الحرم .