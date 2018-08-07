منظومتنا على أهبة الاستعداد لخدمة الحجاج

جدة – إبراهيم المدني

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، جاهزية قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1439هـ،

معلنا ضخ وتوزيع نحو 40 مليون م3 من المياه خلال هذا الموسم، واستعداد الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتوفير سبل الراحة للحجاج فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه أمس لمواقع الخدمات التي ستقدم للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كافة، ومناقشته لخطة الشركة التشغيلية لهذا الموسم، للتأكد من جاهزية خدمات قطاع توزيع المياه بالمنطقة في ظل الاستعدادات والخطط التي وضعت منذ وقت مبكر لموسم الحج، من أجل تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

ودشن معاليه المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في منى واطلع على استعدادات المركز لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.

ويقدم المركز الإعلامي خلال موسم الحج العديد من الخدمات حيث يوفر نشرات الطقس اليومية بـ4 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو، كما يتضمن المركز قسما للإنتاج الإعلامي ووحدة للتوعية الأرصادية والبيئية في الحج.

وأصدر المركز أيضا دليلا إرشاديا عن الأرصاد والبيئة بـ 3 لغات العربية، الإنجليزية والأوردو .واطلع معالي الوزير خلال جولته أيضا على تجهيزات الهيئة في كل من مرصد عرفة ومنى، واطلق عمليات منى وخدمات البيئة المتحركة كما استمع لشرح مفصل من مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ وليد سليمان الحجيلي حول الخطة التشغيلية لموسم الحج.