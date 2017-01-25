منع استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية فى جدة

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جدة – إبراهيم المدني ــ عبدالهادي المالكي

وجهت أمانة جدة بمنع استخدام الاكياس والأوعية البلاستيكية فى حفظ المواد الغذائية، وأمر أمين محافظة جدة أ.د. هاني بن محمد أبوراس، بإغلاق المحلات التجارية غير الملتزمة بسلامة تعبئة، وتغليف المواد الغذائية.

وقال مساعد الأمين للبلديات الفرعية م. ناصر المتعب: إنه تم التعميم على جميع المحلات التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أوان، ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة، وتشمل المخابز اليدوية والنصف آلية،

التي ليس لديها “سيور” لتبريد الخبز وأفران التميس، والمطاعم والفوالين، بضرورة وقف استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية المستخدمة لحفظ المواد الغذائية الساخنة؛ كالخبز والأرز والدجاج والفول،

واستبدالها بالأكياس الورقية، أوأوعية القصدير، أوالأوعية المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة،

بشرط أن تكون معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية لمواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية ، والتأكيد على المخابز بعدم تعبئة الخبز بالأكياس البلاستيكية، وهو ساخن.